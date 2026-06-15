Guerra narco: emboscada a tiros y persecución por el control del territorio

Un violento enfrentamiento armado vinculado a una disputa territorial por la venta de drogas se registró en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, donde un grupo de hombres interceptó a otro vehículo y efectuó una gran cantidad de disparos antes de darse a la fuga.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Gamarra e Hidalgo, en el barrio Puente Ezcurra, a la altura del kilómetro 33.600 de la Ruta Nacional 3.

Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, un auto en el que circulaban tres hombres se detuvo en la esquina, en medio de la calle, con el objetivo de bloquear el paso de otro vehículo de color gris.

En ese momento, los ocupantes descendieron del rodado y abrieron fuego contra el auto interceptado, en una secuencia marcada por la violencia y la cantidad de disparos efectuados.

Tras concretar el ataque, los agresores volvieron a subir al vehículo y escaparon a toda velocidad del lugar.

Sin embargo, el hecho no terminó allí, ya que el conductor del auto atacado inició una persecución detrás de los presuntos atacantes por distintas calles de la zona, en circunstancias que son materia de investigación.

Fuentes consultadas indicaron que una de las principales hipótesis apunta a una disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo que operan en el sector, aunque por el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los involucrados.

Hasta el momento, tampoco había trascendido si alguna persona resultó herida como consecuencia del intercambio de disparos.