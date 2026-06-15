Salieron a pescar pejerreyes y desaparecieron: buscan a cinco tripulantes en el Río de la Plata

Personal de la Prefectura Naval Argentina mantiene un intenso operativo de búsqueda para localizar a una embarcación deportiva con cinco tripulantes a bordo, que zarpó durante la mañana del domingo desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, y no regresó a puerto.

La emergencia se inició con un llamado por parte de personal del Camping Hudson, en donde informaban que la embarcación “Chamigo-Ho” había partido durante la mañana con destino a la franja costera del Río de la Plata para realizar pesca deportiva de pejerrey y que, al caer la noche, no había regresado al lugar donde sus ocupantes habían dejado estacionados sus vehículos.

Según la información aportada, a bordo de la embarcación viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con amplia experiencia en navegación. Asimismo, se indicó que contaban con elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS.

Ante la situación, la Autoridad Marítima nacional desplegó de manera inmediata un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, una aeronave y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Además, se realizaron reiterados intentos de comunicación telefónica con los tripulantes y llamados por radiofrecuencia VHF, pero hasta el momento no se obtuvieron respuestas.

Por otra parte, familiares de los navegantes radicaron la denuncia ante la comisaria jurisdiccional, por lo que en la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la Dra. Silvia Noemí Borrone.