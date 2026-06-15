Discutió con el chófer, se puso una manopla y le fracturó la cara a trompadas

El hecho ocurrió cerca de las 17 en la intersección de las calles Paraguay y Baradero y se inició a partir de una discusión por el timbre y una parada.

Un pasajero le habría indicado al chofer que quería descender. Sin embargo, según relató el colectivero, el hombre nunca tocó el timbre.

“Me dijo que había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, detalló Luis Romero, el conductor.

La discusión no terminó ahí. Cuando el colectivero se disponía a continuar el camino, notó que el pasajero volvió a subir al rodado y se dirigió directamente hacia él.

Completamente fuera de sí, el agresor se puso una manopla y le pegó reiteradas veces hasta quebrarle en tres partes el pómulo derecho. De acuerdo a lo informado por el medio local, una mujer que había intentado frenar la golpiza, fue quien llamó al 911 y al SAME.

Inmediatamente, Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde le realizaron una tomografía y confirmaron que tenía una triple fractura de pómulo derecho, con desplazamiento.

Debido a la gravedad de las lesiones, también recibió suturas en el rostro. En los próximos días, los médicos de la ART deberán evaluar si tiene que ser operado.