Extraditaron a una colombiana de 42 años que lavaba activos del narcotráfico para financiar el terrorismo

La sospechosa se encontraba vinculada al Frente de Guerra Oriental (FGO), grupo terrorista colombiano al que se le atribuyen secuestros y atentados en distintas regiones de la República de Colombia. Según la investigación, participaba en maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y financiación al terrorismo mediante empresas utilizadas como fachada para la realización de operaciones financieras clandestinas con fondos provenientes del narcotráfico.

Como resultado de esas actividades, la prófuga y su pareja conformaron un grupo empresarial que habría sido utilizado para introducir en el sistema financiero capitales de origen ilícito. A raíz de estos hechos, en octubre de 2025 INTERPOL-Colombia emitió una notificación roja para lograr su captura internacional.

A partir de ese requerimiento, efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones iniciaron las tareas investigativas que permitieron determinar que la buscada se encontraba oculta en una vivienda de la localidad bonaerense de San Antonio de Areco. Tras un discreto operativo, los federales lograron su detención.

Posteriormente, las autoridades colombianas formalizaron por vía diplomática el pedido de extradición. La mujer quedó detenida a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, Secretaría N° 21, hasta la finalización del proceso judicial correspondiente.

Concluido el trámite extraditorio y finalizado el proceso pendiente con la Justicia argentina, la Cancillería notificó a las autoridades colombianas sobre la puesta a disposición de la detenida. La OCN Buenos Aires coordinó junto a su par de Bogotá las acciones necesarias para materializar el traslado dentro de los plazos previstos por la legislación vigente.

Finalmente, una comisión policial colombiana arribó al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini para asumir la custodia de la extraditable y concretar su traslado a la República de Colombia, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales que la requerían