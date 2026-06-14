Se agarraron a piñas en el barrio, sacó un arma y lo mató de cuatro tiros

Eran las 14:30 de la tarde cuando un grupo se cruzó con la víctima en el barrio Villa Gascón a la altura de Coronel Suárez al 2460. Se tenían bronca hace tiempo y tras una discusión, empezaron a las trompadas.

Sin embargo, lo que parecía una riña más, se convirtió en tragedia: uno de los agresores sacó una pistola y le disparó cuatro veces a quemarropa a un joven de 17 años que falleció cuatro horas después en el hospital por la gravedad de las heridas.

Agentes de la DDI de Mar del Plata recabaron testimonios y lograron individualizar a un joven de 19 años y un menor de 16, quienes habrían sido los principales responsables del crimen, uno como tirador y el otro mediante golpes de puño.

Un mes después del hecho, tras varios rastrillajes y averiguaciones, la madre del menor, quién ya estaba acorralado, lo entregó en la sede de la DDI. Este fue trasladado al CEA de Batán a la espera de indagatoria.

Por otra parte, detectives del Gabinete de Menores obtuvieron testimonios de interés que señalaban al joven de 19 como autor de los disparos mortales. Este, acusado de homicidio agravado, fue encontrado dentro de la casa de su pareja. Fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.