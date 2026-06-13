Jubilada sacó a pasear al perro y la arrebataron cinco menores: le robaron el auto

Una mujer de 64 años aprovechó que la tarde no estaba tan fresca para sacar a pasear a su perro. Bajó del auto, se metió en su casa en Guillermo Gaebeler al 2100 y salió. Lo que no sabía es que era observada de cerca por una banda de delincuentes.

Al volver, cuando estaba a metros de su hogar, aparecieron cinco ladrones, algunos de ellos menores de edad, que la pusieron contra la pared y le sacaron las llaves del auto, la cartera y el celular.

Uno de ellos cumplió una función clave: tapó la puerta de la casa para evitar que el hijo de la víctima salga a ayudarla. Un quinto, el más pequeño, se quedó por detrás, observando todo. Ya con la llave en su poder, se fugaron.

Horas después, el vehículo apareció abandonado en el cementerio de Lomas de Zamora. “No los vi venir, sino capaz hubiese corrido", declaró luego. La Justicia trabaja con la cámara de seguridad que registró el asalto completo.