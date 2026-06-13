Tienen 16 y 20 años y usaban su casa para vender cocaína las 24 horas

El vídeo sorprende por la hora y los modos: un hombre sale de una casa, se sube a la bicicleta y mientras pedalea sin manos, abre una bolsita de cocaína, la esparce en la manga y la esnifa en el medio de la calle. Un rato después, otro sujeto opera de forma similar.

Las imágenes, sumadas a las denuncias de los vecinos, llevaron a los efectivos de la Subcomisaría de La Unión, a investigar los movimientos sospechosos del lugar ubicada en 530 y 144.

Gracias a la dinámica de “comprador previo”, los efectivos lograron dar con los responsables: un menor de 16 años y una mujer de 20, que mantenían funcionando prácticamente todo el día el “búnker”.

En el lugar secuestraron 92,7 grs de cocaína distribuidos en 61 envoltorios, de los cuales 59 eran de pequeñas dimensiones. A su vez, había una balanza de presión digital, siete celulares y más de 300 mil en efectivo.

La mujer fue sacada de la casa en pijama. Ahora la Justicia investiga si detrás de la venta hay un jefe narco o proveedor de los narcóticos.