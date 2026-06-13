Viajes a París, una concesionaria y fotos hot: una tiktoker presa por presunta venta de drogas

“¿De qué vive ésta gente?” se preguntó una usuaria de redes al ver la vida de una joven que se la pasaba de viaje por México, Colombia y Francia y que siempre se mostraba en actividades de lujo.

El comentario hacía referencia a Macarena Distefano, una joven de 30 años que en el último año exhibió en posteos de Instagram -donde tiene 65 mil seguidores- y TikTok -25 mil seguidores- sus nuevas cirugías estéticas y tatuajes, sus compras en Shein y su ropero con ropa de marca.

A esto, la joven había sumado en el último tiempo, vídeos desde una misteriosa concesionaria de autos. Sin embargo, de un día para otro, dejó de postear. “Está en Canadá”, sentenció alguien en un comentario y no le faltaba razón: Distefano estaba presa.

Distefano que tenía un domicilio fiscal registrado en una casa de una planta en un barrio de clase media trabajadora en Villa Maipú, zona de San Martín, nunca tuvo un empleo en blanco. Apenas fue monotributista durante seis meses, tiempo atrás. Ni siquiera tiene deudas significativas en sus registros, algo que denote gastos de tarjeta de crédito acordes a su nivel de vida.

Es por este motivo que la Justicia comenzó a seguirle la pista. La joven estaría presuntamente vinculada a una banda de dealers que operaba en el boliche Pinar de Rocha, ahora clausurado. En el departamento de la joven encontraron siete gramos de tusi en tres bolsitas.

El entorno también intentó explicar la buena fortuna de Distefano. Aseguraron que su nivel de vida se debía, en parte, a la venta de contenido erótico. Efectivamente, hay un perfil con su nombre y su imagen en la red Cafecito.