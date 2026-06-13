Detuvieron al dueño de la pistola con la que un menor asesinó a un playero en Rosario en 2024

La investigación se inició en abril del corriente año a partir de diversas tareas de campo desarrolladas por efectivos de la División Antidrogas Rosario de la PFA. Como resultado de esas diligencias, se lograron detectar y documentar maniobras de comercialización de cocaína bajo la modalidad “delivery”, identificándose en primera instancia al principal responsable de la actividad ilícita.

En ese contexto, tras un exhaustivo análisis de la información recolectada, se determinó de manera fehaciente que este último figuraba como titular registral de una pistola calibre .380 que había sido secuestrada al menor D.G. acusado por el asesinato del playero Bruno Bussanich, cometido en marzo de 2024 en una estación de servicio ubicada sobre la calle Mendoza al 7600 de esa ciudad.

Como resultado de las actuaciones desarrolladas, los magistrados ordenaron seis allanamientos: tres en la ciudad de Rosario, sobre las calles Servando Bayo, Dean Funes y Pasaje 1395; uno a unos 40 kilómetros de esa localidad, sobre el Pasaje Potalivo; y otros dos en la ciudad de Granadero Baigorria, sobre Calle 13 y Ruta Provincial 34.

Durante la ejecución de las medidas judiciales fueron detenidos los tres investigados por las maniobras ilícitas. Asimismo, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana fraccionadas y listas para su comercialización, pastillas de MDMA, tres balanzas de precisión, 17 teléfonos celulares, la suma de 24.600 pesos en billetes de baja denominación y demás elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que las actuaciones continúan bajo estricta reserva y supervisión de las autoridades judiciales competentes, con el fin de determinar la totalidad de las responsabilidades penales emergentes y establecer la posible participación de otras personas vinculadas a los hechos investigados.