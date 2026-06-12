Le apuntaron a dos clientas en la cabeza y se llevaron hasta una horma de queso

Tres delincuentes armados protagonizaron un violento robo en una fiambrería del barrio Santa Marta, en el partido bonaerense de Merlo, donde amenazaron a clientes y empleados, se llevaron dinero y mercadería. Escaparon en un automóvil que los aguardaba en la puerta del comercio.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la calle José Miró, entre Plus Ultra y Helguera, y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la fiambrería. En las imágenes se ve cómo la apuntaban en la cabeza a dos clientas en el mostrador.

Según las imágenes, los asaltantes ingresaron al comercio armados y, durante casi dos minutos, mantuvieron bajo amenazas a las personas que se encontraban en el lugar.

Las fuentes señalaron que los delincuentes apuntaron con armas de fuego a los clientes para reducirlos y obligarlos a permanecer inmóviles, mientras otro de los ladrones intimidaba a la encargada del local para exigirle dinero y objetos de valor.

Durante el asalto, la banda se apoderó de la recaudación, balanzas utilizadas para la actividad comercial, mercadería y distintos productos exhibidos para la venta. Entre los elementos sustraídos se encontraban una horma de queso y varias botellas de gaseosa. Quisieron llevarse la cortadora de fiambres, pero no pudieron arrancarle el cable y la dejaron sobre el mostrador.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán incorporadas a la investigación para intentar identificar a los autores del hecho, quienes hasta el momento permanecían prófugos.