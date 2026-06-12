Robaron una camioneta y con las cámaras inteligentes siguieron la pista del auto de apoyo: 2 detenidos

Dos delincuentes fueron detenidos y se secuestraron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación, teléfonos celulares y documentación de vehículos durante una serie de allanamientos realizados en el partido bonaerense de Escobar, en el marco de una investigación por el robo de una camioneta ocurrido en Vicente López.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Departamental de Vicente López y la comisaría 1ra. de Olivos, quienes investigaban el robo agravado de un vehículo dejado en la vía pública ocurrido el pasado 11 de mayo en la intersección de Paraná y Fray Justo Sarmiento.

La víctima, identificada como Martín Conceza (55), denunció la sustracción de su camioneta Toyota Hilux SW4, que se encontraba estacionada frente a su domicilio al momento del hecho.

A partir de tareas investigativas realizadas por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que incluyeron análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales, además de vigilancias encubiertas, los investigadores lograron identificar un auto Ford Fiesta Max utilizado por los autores para movilizarse durante la comisión del robo.

Con esa información, el vehículo fue incorporado a los sistemas de lectura automática de patentes (LPR) de distintos municipios de la zona, lo que permitió reconstruir sus desplazamientos y localizar tres domicilios vinculados a los sospechosos en el partido de Escobar.

Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Vicente López Este solicitó órdenes de allanamiento que fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial San Isidro.

Durante los procedimientos fueron detenidos Brandon Eduardo Tarragona, de 26 años, y Armando Bordón, de 24, acusados de integrar la organización investigada.

Además, los efectivos secuestraron armas de fuego, municiones, equipos de comunicación tipo handy, teléfonos celulares, dispositivos informáticos y documentación de autos considerada de interés para la causa.