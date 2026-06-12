Tiró una bomba molotov contra el Concejo Deliberante y volcó con el auto en una zanja

Un hombre de 33 años arrojó una bomba molotov contra el edificio del Concejo Deliberante de Berisso, escapó en un auto y fue detenido tras una persecución policial que finalizó cuando perdió el control del vehículo y terminó en una zanja.

El hecho ocurrió frente a la sede del cuerpo legislativo local, ubicada sobre la avenida Montevideo entre las calles 8 y 9, donde el sospechoso se presentó portando un artefacto incendiario casero.

Según informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Berisso, antes de lanzar la molotov el hombre profirió amenazas hacia el interior del edificio. "Deciles que den de baja los planes que arruinaron a más de un pibe, loco", se lo escucha decir en imágenes registradas por cámaras de seguridad.

Acto seguido, encendió el artefacto y lo arrojó contra las instalaciones del Concejo Deliberante para luego huir en un Chevrolet Cruze de color blanco.

Tras recibir el alerta, efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. La persecución culminó en la zona de las calles 161 entre 4 y 5, donde el conductor perdió el control del vehículo y terminó en una zanja.

De acuerdo con las fuentes, al descender del automóvil el hombre extrajo un cuchillo marca "El Carbure", con mango de madera y una hoja de aproximadamente 26 centímetros de longitud, y se abalanzó sobre los efectivos con intenciones de agredirlos.

Los policías lograron reducirlo sin efectuar disparos y procedieron a su aprehensión. Como resultado del procedimiento, no se registraron heridos entre el personal policial ni entre los involucrados.

El arma blanca fue secuestrada y el detenido trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad, mientras