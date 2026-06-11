Desguazaban vehículos robados y vendían las autopartes por WhatsApp: 8 detenidos

Una organización dedicada al desguace de vehículos robados y a la venta ilegal de autopartes a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería fue desarticulada tras una investigación de la DDI La Matanza que derivó en 13 allanamientos, 8 detenidos, un aprehendido, secuestro de armas, municiones, vehículos y decenas de repuestos de origen ilícito.

La causa se inició a partir de tareas de inteligencia realizadas por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, quienes obtuvieron información sobre la existencia de un inmueble ubicado en Coronel Isleños al 300, en la localidad de Isidro Casanova, donde presuntamente se ocultaban vehículos robados para su posterior desarme y venta de piezas en el mercado ilegal.

Durante una vigilancia encubierta, los investigadores observaron salir del predio un auto Alfa Romeo Mito con una patente presuntamente apócrifa. Tras un seguimiento, interceptaron el vehículo e identificaron a su conductor como Fabián Ariel Galván, de 35 años. Al verificar la numeración registral, establecieron que el rodado tenía pedido de secuestro activo por robo, por lo que fue incautado y el sospechoso quedó detenido.

A partir de esa detención, la Justicia autorizó un allanamiento en el inmueble investigado, donde los efectivos hallaron un desarmadero clandestino. En el lugar secuestraron seis vehículos con pedido de secuestro en proceso de desguace, 45 autopartes y herramientas utilizadas para el corte y desmontaje de automotores.

Los peritajes permitieron identificar al menos 11 vehículos robados cuyas piezas estaban siendo comercializadas ilegalmente.

La investigación avanzó luego con la apertura y análisis del teléfono celular de Galván. Según informaron fuentes policiales, los detectives del Gabinete de Medios Tecnológicos detectaron conversaciones, fotografías y publicaciones en WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram y Messenger que evidenciaban la oferta de vehículos robados y autopartes a distintos compradores.

De acuerdo con los investigadores, Galván enviaba imágenes de los autos y repuestos a potenciales clientes mediante WhatsApp y otras plataformas digitales, mientras coordinaba operaciones con distintos integrantes de la organización.

El análisis de las comunicaciones permitió reconstruir el funcionamiento de la banda e identificar a presuntos desguazadores, vendedores, ocultadores de vehículos y compradores de autopartes. También se detectaron movimientos de dinero realizados mediante billeteras virtuales vinculados a la comercialización ilegal de piezas automotrices.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó 13 órdenes de allanamiento y 11 órdenes de detención que fueron ejecutadas en distintos puntos de La Matanza y el sur del conurbano bonaerense.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos Jonathan Delgado, Gabriel Alberto Marino, Leandro Emanuel Umaño, Leonardo Adrián Silva, Bernardo Gabriel Demasi, Diego Fernando Genaver, Brian Ricardo Gómez de Olivera y Lucas Damián Pereyra, mientras que Matías Rubén Fernández Castillo fue aprehendido durante uno de los operativos.

Además, quedaron prófugos Alejandro Javier Cardozo Arrieta e Iván Maximiliano Villarreal, quienes eran buscados por los investigadores.

Durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego, entre ellas una escopeta, tres pistolas y un revólver; más de 350 municiones de distintos calibres; teléfonos celulares; computadoras; una camioneta utilizada para el traslado de autopartes; una motocicleta robada; equipos de comunicación tipo handy y más de 130 autopartes.

En uno de los domicilios allanados también fueron hallados elementos que simulaban pertenecer a fuerzas de seguridad, como prendas similares a las utilizadas por Gendarmería Nacional, una baliza policial, esposas y una credencial apócrifa.

Fuentes de la investigación indicaron que varios de los imputados registran antecedentes por delitos vinculados al robo automotor y la comercialización ilegal de autopartes.

La causa está a cargo de la UFI y J N° 1 de La Matanza, encabezada por el fiscal Fernando Garate, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del mismo departamento judicial.

Los detenidos quedaron imputados por asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro reiterado, infracción al artículo 289 inciso 3° del Código Penal, infracción a la Ley 25.761 (RUDAC), tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones, entre otros delitos.