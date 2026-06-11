“25 millones por su cabeza”: trasladaron a “Plin” Acosta, uno de los narcos más buscados

Luego de ser detenido el pasado lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) trasladaron a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero a Andrés Raúl “Plin” Acosta, uno de los criminales más buscados de la Provincia de Santa Fe.





La llegada de Acosta, por cuya captura se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos, se concretó en la tarde de este jueves a través de un trabajo coordinado entre las TOE, la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario de Santa Fe.



Plin Acosta era buscado por la justicia por una causa de asociación ilícita y tenencia de arma de fuego, vinculado a una organización criminal liderada por Francisco “Fran” Riquelme.

Cómo fue la captura de Plin

La detención se concretó durante la madrugada del pasado lunes en Buenos Aires a la salida de un local bailable en el barrio de San Telmo, en un operativo encabezado por la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) dependiente del Gobierno de Santa Fe, con la colaboración de otras fuerzas de seguridad.