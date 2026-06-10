Enterró casi 60 kilos de cocaína en la casa de su mamá, lo descubrieron y ella se desmayó

Gendamería secuestro casi 60 kilos de cocaína enterrados en el patio de una vivienda de la localidad santafesina de Roldán y detuvieron a un hombre acusado de integrar una organización narco vinculada al cargamento de 321 kilos de droga incautado en mayo pasado en un campo de Villa Eloísa.

El procedimiento fue realizado en la madrugada de este martes en el marco de una investigación impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la Justicia federal de Rosario. Los investigadores habían logrado geolocalizar tres domicilios relacionados con uno de los prófugos de la causa.

Durante el allanamiento de un inmueble ubicado sobre la calle Jujuy de Roldán, los gendarmes accedieron a un terreno baldío abandonado, cubierto de escombros, chapas y vegetación. Allí detectaron tierra removida cerca de una pala y, al excavar, encontraron 58 kilos 823 gramos de cocaína enterrados.

Fuentes de la investigación indicaron que los paquetes estaban ocultos bajo chapas metálicas y presentaban un color verde característico. Según trascendió, la escena provocó una fuerte conmoción en la familia del sospechoso: la madre del detenido se descompensó durante el operativo al observar la droga hallada en el patio de su vivienda.

En los otros dos domicilios allanados, los efectivos secuestraron 16.500 dólares, 335.000 pesos, 140 reales brasileños, 48 municiones de distintos calibres y 20 cartuchos calibre 12/70, una Ford Ecosport, una balanza de precisión, cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Un ciudadano mayor de edad quedó detenido por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

La causa se originó el 13 de mayo pasado, cuando Gendarmería interceptó una aeronave cargada con más de 321 kilos de cocaína en un campo de Villa Eloísa, en el sur santafesino. En aquel operativo fueron detenidos cinco integrantes de la organización criminal y un cabo de la fuerza resultó gravemente herido tras ser embestido por los sospechosos cuando intentaban escapar.

Los investigadores sostienen que el detenido, identificado como Flavio Gabriel Batista (41), habría participado en la logística del cargamento y se encontraba alternando escondites en distintas viviendas de Roldán para evadir la captura.

En el marco de la misma causa, dos hermanos rosarinos, Santiago Emmanuel Borras (35) y Juan Cruz Borras (27), fueron capturados días después del operativo original mientras se ocultaban en una vivienda de la ciudad de Funes.

Las actuaciones quedaron a cargo del fiscal Diego Iglesias, titular de PROCUNAR; del fiscal federal Matías Scilabra; del auxiliar fiscal Santiago Martín Iglesias; de la Oficina de Narcocriminalidad de Rosario, encabezada por Santiago Alberdi; y del juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz.