Les robaron dos vehículos en el mismo ataque y un padre alcanzó a bajar a sus hijas

Delincuentes armados protagonizaron un violento doble robo de vehículos en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, al sorprender a dos hombres que conversaban en la calle.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Tornquist y Osvaldo Magnasco, donde las víctimas se encontraban junto a un auto con la puerta abierta y una camioneta estacionada adelante.

Según se observa en las imágenes registradas por una cámara de seguridad de la zona, los asaltantes llegaron a bordo de dos vehículos y descendieron para abordar a los hombres. Tras advertir que cada uno era propietario de uno de los rodados estacionados, exigieron la entrega de ambos vehículos.

En medio de la secuencia, una de las víctimas debió retirar rápidamente a sus dos pequeñas hijas que se encontraban dentro de la camioneta antes de que los delincuentes escaparan con ella, en una maniobra que quedó registrada por las cámaras.

Una vez consumado el robo, los asaltantes huyeron a bordo de los vehículos sustraídos sin efectuar disparos. Las víctimas resultaron ilesas, aunque atravesaron momentos de extrema tensión debido a la presencia de las menores durante el asalto.

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia ya fueron incorporadas a la causa judicial y son analizadas por los investigadores con el objetivo de identificar a los responsables y reconstruir su recorrido tras la fuga.