“No tengo ahorros”: destrozaron la puerta y golpearon a una jubilada de 77 años en una entradera

Una jubilada de 77 años fue víctima de una violenta entradera en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, donde tres delincuentes irrumpieron en su vivienda, la golpearon y le exigieron dólares mientras la amenazaban de muerte.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Garibaldi, adonde los asaltantes ingresaron tras destrozar la puerta de acceso. La mujer se encontraba sola en el inmueble al momento del ataque.

Según relataron fuentes vecinales, los delincuentes redujeron a la víctima, que utiliza bastón para movilizarse, y comenzaron a exigirle que entregara la plata. "Dame los ahorros", le gritaban mientras la agredían físicamente y revisaban distintos ambientes de la vivienda en busca de dinero.

Durante el asalto, la jubilada intentó pedir ayuda a los gritos, pero los delincuentes le taparon la boca para impedir que alertara a los vecinos. Además, la amenazaron de muerte con frases intimidatorias mientras continuaban con la búsqueda de dólares y otros objetos de valor.

De acuerdo con el testimonio de allegados, la mujer les respondió que no tenía dinero guardado. "No tengo ahorros", les manifestó en medio de la dramática situación.

Tras permanecer varios minutos dentro de la vivienda, los asaltantes escaparon del lugar. Los investigadores buscan identificarlos a través de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el living.

Vecinos de la zona señalaron que hace aproximadamente un mes se registró un episodio de características similares, cuando delincuentes intentaron ingresar a otra vivienda del barrio.