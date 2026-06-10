Se movían en un auto con pedido de secuestro, estaban armados y llevaban droga

Un vehículo con pedido de secuestro fue detectado al ingresar al partido de Hurlingham mediante el sistema municipal de cámaras de seguridad equipado con tecnología de lectura de patentes (LPR), lo que permitió desplegar un operativo que culminó con la identificación de tres personas y el secuestro de drogas y armas de fuego.

Según informaron fuentes municipales, la alerta se activó de manera automática cuando el auto atravesó uno de los accesos monitoreados por el sistema de videovigilancia. A partir de ese momento, operadores del Centro de Monitoreo realizaron un seguimiento en tiempo real del recorrido del vehículo y dieron aviso a las fuerzas de seguridad.

Con la información aportada por las cámaras, se coordinó un operativo de vigilancia e interceptación que permitió detener la marcha del rodado. Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a tres ocupantes y hallaron en el interior del vehículo droga y armamento, que fueron secuestrados.

Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde el municipio destacaron que la incorporación de cámaras inteligentes, el monitoreo permanente y la tecnología de reconocimiento de patentes permiten detectar vehículos buscados, agilizar la respuesta ante situaciones sospechosas y fortalecer las tareas de prevención del delito.

Además, señalaron que estas herramientas forman parte de una estrategia integral de seguridad destinada a reforzar el cuidado de los vecinos de Hurlingham, William Morris y Villa Tesei.