Golpeó a una empleada que se resistió a un asalto y minutos después robó $100 mil en otro local

Un delincuente de 47 años fue detenido en La Plata acusado de haber cometido dos robos consecutivos en locales comerciales y de estar involucrado en otros hechos delictivos ocurridos durante las últimas semanas. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Departamental y la Comisaría 1ra.

El procedimiento se inició cuando personal del Comando de Patrullas tomó conocimiento, a través de una comunicación radial, de un intento de robo ocurrido en un comercio ubicado sobre Diagonal 74 entre las calles 11 y 49.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una joven de 20 años, empleada de un local de accesorios para telefonía celular, quien relató que un hombre ingresó al negocio e intentó apoderarse del dinero de la caja registradora. Según su testimonio, el sospechoso simuló tener un arma oculta entre sus prendas para intimidarla y, ante la resistencia de la víctima, la agredió físicamente antes de escapar por calle 49.

Minutos después, la Policía recibió una nueva denuncia por un robo consumado en un comercio de indumentaria femenina ubicado en calle 48 entre 9 y 10. Allí, una empleada de 26 años manifestó que un delincuente con características físicas y vestimenta similares a las descriptas en el primer hecho ingresó al local y sustrajo 109.130 pesos correspondientes a la recaudación.

Con los datos aportados por las víctimas, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en calle 49 entre 8 y 9. En ese lugar fue aprehendido e identificado como Julio Alberto Maciel, de 47 años.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron el dinero que había sido sustraído momentos antes del comercio de indumentaria.

Las tareas posteriores permitieron establecer además que el detenido sería el mismo hombre señalado como autor de otros robos cometidos el 19 y el 28 de mayo en La Plata.

La causa fue caratulada como "tentativa de robo" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción interviniente.