Quisieron hacer dos entraderas, les salió todo mal y terminaron en una zanja

Cuatro delincuentes fueron detenidos luego de una persecución policial tras protagonizar dos intentos de entraderas en City Bell y Gonnet. En su poder secuestraron armas de fuego, herramientas para forzar accesos, pasamontañas, precintos, dinero en efectivo y chapas patentes utilizadas para dificultar la identificación del vehículo en el que se movilizaban.

El procedimiento se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de cuatro hombres armados que habían ingresado a una vivienda ubicada en la intersección de las calles 483 y 20, en City Bell, tras escalar el paredón perimetral.

Según las actuaciones, los sospechosos fueron detectados por las cámaras de seguridad de la propiedad del jubilado de 68 años y escaparon del lugar a bordo de un Volkswagen Up blanco con vidrios polarizados.

Minutos más tarde, un segundo llamado al servicio de emergencias denunció que individuos con características similares habían intentado ingresar a otra vivienda situada en calles 491 y 9 de Gonnet. Allí, los delincuentes habrían intentado violentar una puerta y una reja de una ventana, pero desistieron al ser advertidos por el propietario, un martillero de 52 años, y por la activación de la alarma domiciliaria.

Ante la seguidilla de hechos, personal del Comando de Patrullas y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de City Bell montó un operativo cerrojo en la zona. Durante el despliegue, uno de los móviles detectó el vehículo sospechoso circulando a gran velocidad.

Los efectivos intentaron interceptarlo mediante señales lumínicas y sonoras, pero el conductor hizo caso omiso y escapó, lo que dio inicio a una persecución por varias cuadras. Finalmente, el auto perdió el control y terminó dentro de una zanja en la zona de calles 494 entre 3 y 4, donde fueron reducidos y aprehendidos sus cuatro ocupantes.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Axel Gómez, de 27 años; Federico Tomás Ibáñez, de 23; Darían López, de 18; y Eber Lima Medrano, ciudadano boliviano de 23 años.

Durante el procedimiento se secuestró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con 11 cartuchos intactos, un arma tipo "mata gato", una barreta metálica, herramientas de mano, una tijera de corte, un cuchillo, cuatro pares de guantes, precintos plásticos, pasamontañas, cuellos polares, teléfonos celulares, gorras, un morral, 40 mil pesos en efectivo y dos chapas patentes adicionales, además del Volkswagen Up utilizado en la fuga.

La investigación continúa para determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos de similares características registrados en distintos puntos de La Plata durante las últimas semanas.

La causa fue caratulada como "robo calificado por el uso de arma de fuego, por escalamiento y en poblado y en banda, en dos hechos en grado de tentativa, y portación ilegal de arma de guerra", con intervención de la UFIJ Nº 11 de La Plata y del Juzgado de Garantías Nº 4.