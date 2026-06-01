Un policía perdió el control del patrullero que manejaba y se estrelló contra un poste

Un patrullero de la Policía se estrelló contra un poste en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, y las autoridades intentan establecer las causas que provocaron el accidente. El efectivo terminó internado.

El hecho ocurrió sobre la calle Dominicana, en el barrio Triángulo, donde por motivos que aún son materia de investigación el vehículo policial perdió el control y terminó impactando de lleno contra una columna.

Fuentes consultadas señalaron que al momento del siniestro no se desarrollaba ninguna persecución ni operativo especial que pudiera haber derivado en una maniobra brusca por parte del conductor.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona muestran el momento en que el móvil policial pierde el control de su trayectoria, se sube a la vereda y finalmente se estrella contra el poste.

Si bien oficialmente no se informaron las causas del choque, entre las hipótesis que se analizan figura una posible distracción al volante. En tanto, vecinos de la zona señalaron que el efectivo podría haberse quedado dormido mientras conducía, aunque esa versión no fue confirmada por las autoridades.

Como consecuencia del impacto, el patrullero sufrió importantes daños en su parte frontal. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre eventuales lesionados.



Para llegar a fin de mes

Ante la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, efectivos de distintas fuerzas se ven obligados a complementar sus ingresos con trabajos adicionales como conductores de Uber y DiDI o repartidores para poder llegar a fin de mes. Las extensas jornadas generan un importante desgaste físico y emocional.