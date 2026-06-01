Un caballo cayó desplomado en la calle: estaba desnutrido, sufría maltratos y tiraba de un carro

Un caballo que era utilizado para tirar de un carro fue rescatado por las autoridades en la ciudad de Banda del Río Salí, en Tucumán, luego de que se desplomara en plena calle a causa del agotamiento y se constatara que presentaba signos de desnutrición y maltrato.

El hecho ocurrió el pasado 26 de mayo, cerca de las 19, cuando personal del cuerpo de vigías detectó en el ingreso a la ciudad, sobre la avenida San Martín, a un conductor que maltrataba abiertamente al equino mientras circulaba con un carro de tracción a sangre.

Según informaron fuentes del procedimiento, el animal, extenuado y visiblemente estresado por el intenso tránsito vehicular, cayó sobre la calzada y debió ser auxiliado por los agentes.

Tras advertir la situación, las autoridades desplegaron un operativo motorizado para interceptar el carro. Una vez controlada la situación, se realizó una revisión veterinaria preliminar que permitió constatar que el caballo se encontraba en un estado deplorable, con evidentes signos de desnutrición y maltrato.

El carro y su conductor fueron trasladados a la Comisaría de Banda del Río Salí, donde el hombre quedó demorado mientras se dio intervención a la Justicia.

Por disposición de la fiscalía interviniente, el equino fue trasladado a la Fundación Matías, una organización especializada en el rescate y cuidado de caballos víctimas de maltrato.

Finalmente, la custodia del animal quedó a cargo de esa institución, donde recibirá atención veterinaria, alimentación y seguimiento para su recuperación. La investigación sobre las circunstancias del caso continúa en curso.