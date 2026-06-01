El miedo de una mujer mayor que quedó cara a cara con un ladrón y sufrió un robo en su local

Un delincuente asaltó un comercio de la localidad bonaerense de Bernal Oeste, partido de Quilmes, luego de hacerse pasar por cliente y amenazar a la propietaria para que le entregara la recaudación, en un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y generó preocupación entre los comerciantes de la zona.

El robo ocurrió alrededor de las 20.40 en un negocio ubicado sobre la calle Mauriño, casi Montevideo, cuando el sospechoso aprovechó que salía clienta para acceder al comercio sin despertar sospechas.

Según se observa en las imágenes de seguridad, el hombre simuló ser un cliente y pidió pollo como si fuera a realizar una compra. Sin embargo, una vez dentro del local, se dirigió hacia la dueña y comenzó a exigirle dinero.

"Dame la plata, tranquilizate", le dijo el asaltante a la mujer, mientras avanzaba detrás del mostrador. Ante la respuesta de la comerciante, que aseguró no tener efectivo, el delincuente insistió: "Me das la plata y me voy".

Las fuentes indicaron que el ladrón obligó a la víctima a desplazarse detrás del mostrador mientras le revisaba los bolsillos en busca de dinero u objetos de valor.

Finalmente, el sospechoso logró apoderarse de una suma de dinero en efectivo y de un teléfono celular que se encontraba apoyado sobre el mostrador, tras lo cual escapó antes de la llegada de la Policía.

Toda la secuencia quedó filmada por las cámaras de vigilancia instaladas en el comercio, material que ahora forma parte de la investigación destinada a identificar al autor del robo.

Tras conocerse el hecho, comerciantes de la zona difundieron las imágenes y advirtieron sobre la modalidad utilizada por el delincuente.

"Atentos a quienes les abrimos las puertas en nuestros negocios", señalaron en un mensaje dirigido a otros comerciantes del barrio.