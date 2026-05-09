Cayó “Princesa”, la mujer de 28 años acusada de ser la sucesora de un poderoso narco peruano

Los investigadores sospechan que, acorralado por la Justicia, el narco se refugió en el sur del conurbano y delegó todas sus operaciones a quién fuera su ex-novia, quién ya tenía manejo de un grupo de vendedoras y "points" de droga. Un dato sobresaliente es que la acusada cerró sus redes sociales y bajó el perfil.

Tareas de inteligencia permitieron determinar que existía un circuito de microtráfico bajo modalidad “pasamano”, con utilización de “satélites” para alerta policial y custodia armada para control territorial en Burzaco, Lavallol y Malvinas Argentinas.

En un operativo múltiples y simultáneas, fuerzas especiales ejecutaron la orden de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado y detuvieron a la joven de 28 años y una de sus lugartenientes de 37.

Los efectivos neutralizaron los búnkers y secuestraron 506 gramos de marihuana (distribuidos en envoltorios de nylon y trozos compactos), 195,4 Grs. de cocaína y otros 145 envoltorios de sustancia compatible.

A su vez, encontraron varios elementos vinculados al fraccionamiento y preparación de la droga: cuatro balanzas de precisión, tres tijeras de corte, bolsas de nylon, anotaciones, documentación, $550.000 en efectivo y 10 celulares.