Salieron armados de un callejón y le apuntaron a un camión de Fedex para asaltarlo

La secuencia se venía repitiendo semana a semana. Los automovilistas que circulaban por la avenida Boulogne Sur Mer, a la altura del barrio Las Achiras se encontraban de frente con tres ladrones que, arma en mano, les gritaban para que bajen la velocidad y poder así robarles.

El llamado al 911 realizado por una víctima que logró escapar permitió un fuerte despliegue policial en la zona y la detención de uno de los sospechosos. Fue en el instante en el que logró interceptar una camioneta del correo privado Fedex, cuyo conductor estaba apuntado y a punto de entregar sus pertenencias. “Le tiró la camioneta encima y logró evadirlos huyendo del lugar a gran velocidad”, detalló una fuente de la investigación.

Cuando uno de los atacantes intentó abrir la puerta del lado del acompañante, policías de civil que llegaron a la zona de la avenida Boulogne Sur Mer, a la altura del sexto pasillo del barrio Las Achiras, se abalanzaron sobre los agresores, de los cuales dos lograron escapar y uno quedó detenido.

Tenía en su poder un arma de utilería, no apta para el disparo del tipo calibre .22 que es imposible distinguir por las víctimas si es real o no en medio de un delito. De hecho, el conductor detuvo su marcha al verse emboscado y, todo indica, estaba dispuesto a entregar sus pertenencias.