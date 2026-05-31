“Fue el Terry”: lo balearon en un ajuste de cuentas y antes de morir, reveló el nombre del asesino

Los vecinos de Vértiz al 11.000 tuvieron que tirarse al piso cuando empezaron a escuchar una ráfaga de tiros. No lo sabían, pero en la calle, un hombre perseguía a otro con un único objetivo: matarlo.

La víctima logró refugiarse en una casa, pero durante la balacera, recibió un disparo en la arteria femoral que resultó ser mortal. En el camino al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) reveló el nombre del tirador: “Fue el Terry por el tema del hermano”. Instantes después, falleció.

Con este y otros testimonios, los investigadores llegaron a un domicilio ubicado en Juana Azurduy al 1200 dónde estaba el sospechado de homicidio -un hombre de 24 años- y otro familiar directo.

Durante la requisa en busca de elementos probatorios de la causa por asesinato, los efectivos encontraron que “el Terry” se desempeñaba en varias ramas del delito. El acusado tenía dos handys inhibidores utilizados para el robo de coches, manejaba una motocicleta con la numeración suprimida y tenía un trozo compacto de cocaína.

Con ésta información, los agentes de la DDI lo trasladaron a la Unidad Penal de Batán y su familiar fue demorado para más averiguaciones.