Un empleado del hospital de Clínicas robó un equipo médico y cayó mediante una compra controlada

La Policía de la Ciudad detuvo a un empleado de limpieza del Hospital Clínicas que robó un equipo médico de alta complejidad en el centro asistencial, el cual fue recuperado mediante una compra controlada a partir de una oferta publicada en las redes sociales.

Personal de la División Investigaciones Comunales 2 inició las tareas para esclarecer el robo ocurrido el pasado 16 de mayo de una “bomba de infusión” utilizada en los quirófanos y en las salas de terapia intensiva del Hospital de Clínicas.

La “bomba de infusión” es un dispositivo que se utiliza para administrar fluidos, medicamentos o nutrientes directamente al sistema circulatorio del paciente.

Los efectivos, al realizar un relevamiento en redes sociales, encontraron un aparato con similares características que era ofrecido por la una plataforma de ventas on line por un empleado de limpieza del hospital.

La “bomba de infusión” era ofrecida a cambio de 850 mil pesos, muy por debajo de su verdadero valor de mercado.

Fue así que, a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 47 a cargo de Marcelo Solimine, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 16 de Mariano Iturralde autorizó la compra controlada para detener al sujeto y recuperar el dispositivo.

De esta manera, mediante un perfil femenino se tomó contacto con el vendedor y, una vez coordinada la entrega en la Plaza Houssay, a metros del Hospital de Clínicas, el empleado infiel fue abordado por los efectivos y arrestado.

El magistrado avaló la detención y dispuso el traslado a la dependencia de seguridad para iniciar actuaciones por "hurto", además de ordenar el secuestro de la “bomba de infusión” y de un teléfono celular.