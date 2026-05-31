Empleados de Andreani marcaban casas mientras repartían paquetes y hacían entraderas

Tres empleados de una empresa de correos fueron detenidos acusados de integrar una banda dedicada a cometer entraderas y robos en viviendas de San Isidro, donde aprovechaban sus tareas de reparto para marar casas y planificar los ataques.

Las detenciones se concretaron tras una investigación encabezada por efectivos de la Departamental y de la Comisaría 3ra de Boulogne, en el marco de una causa por una serie de robos bajo las modalidades de entradera y escruche ocurridos en los últimos días en distintas zonas del distrito.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas, la recepción de testimonios y tareas de vigilancia encubierta que permitieron identificar dos vehículos utilizados por los delincuentes: un Volkswagen Vento y un Peugeot 308.

A partir de la carga de los dominios de ambos rodados en sistemas de reconocimiento de patentes (LPR) utilizados por distintos municipios de la región, los investigadores lograron detectar movimientos compatibles con los hechos investigados y reconstruir parte de la logística empleada por la organización.

Como resultado, se interceptó el Volkswagen Vento en la localidad de Los Polvorines, donde fue aprehendido un sospechoso identificado por la Policía como Andrés Alberto Ponce, de 20 años.

Posteriormente, y con los elementos reunidos durante la investigación, se realizaron cinco allanamientos de urgencia en domicilios ubicados en Grand Bourg, Los Polvorines y Don Torcuato, donde fueron detenidos Leandro Nicolás Sarandón, de 36 años, y Brian Rodrigo Sarandón, de 28.

Durante los procedimientos se secuestró el Peugeot 308, distintos objetos pertenecientes a las víctimas y otros elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con los investigadores, los tres acusados se desempeñaban como empleados de la empresa de correos Andreani y utilizaban sus recorridas laborales para realizar tareas de inteligencia sobre las viviendas.

"La modalidad consistía en identificar domicilios sin moradores o con movimientos previsibles, relevar hábitos de los propietarios y seleccionar objetivos para luego concretar los robos", explicó una fuente ligada a la pesquisa.

Los voceros indicaron que, una vez obtenida la información durante las entregas, los sospechosos planificaban los golpes y efectuaban un seguimiento previo de las propiedades con vehículos particulares. Al momento de cometer los delitos, en tanto, utilizaban un Volkswagen Vento que presentaba modificaciones para dificultar su identificación.

Además, durante las actuaciones se constató que dicho vehículo registraba un pedido de secuestro activo por una causa de robo automotor emitido el 23 de mayo pasado por la Comisaría 3ra de José C. Paz.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, cuyo fiscal avaló los procedimientos realizados y dispuso las medidas judiciales correspondientes para los tres imputados.

Las actuaciones fueron caratuladas como "Robo modalidad entraderas y escruches - allanamientos y detenciones".