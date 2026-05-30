Robaban motos y las desguazaban en un taller clandestino: tenían 12 vehículos con pedido de secuestro

Fue a comprar al Chango Más y dejó su Motomel S2 en el estacionamiento del supermercado. Por seguridad, la ató con candado. Sin embargo, al salir, se encontró con una desagradable sorpresa: la cadena estaba rota y la motocicleta había sido robada.

Gracias a datos recolectados en el sitio y el análisis de las cámaras, policías de la Comisaría 6ta rastrearon a los delincuentes hasta un taller clandestino en Tolosa. Se trataba de dos hombres de 23 años y uno de 29 que se desempeñaban como mecánicos pero que trabajaban con materia prima robada por ellos mismos.

Dentro del lugar, hallaron 12 motos robadas, entre ellas la de la víctima de 47 años. El vehículo ya tenía la numeración suprimida. Profundizando las pesquisas, descubrieron un sistema de desguaces y modificaciones que le permitía a los ladrones revender los vehículos o las autopartes en el mercado negro a un menor precio.

En el sitio también hallaron tanques, asientos, neumáticos y caños de escape, todos pertenecientes a motocicletas con pedido de secuestro o denunciadas. Ahora investigan el vínculo de la banda con otros robos ocurridos en las afueras de La Plata o la vinculación con otras organizaciones proveedoras.