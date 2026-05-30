Encontraron muerta a Agostina: “Llegamos a los restos por los perros, el entorno familiar es investigado”

Se confirmó el peor final: los restos de Agostina Vega fueron hallados en una zona de pastizales en el barrio Ampliación Ferreyra. Mientras en la calle vecinos y familiares reclamaban Justicia, el hombre a cargo de la causa dio una tensa conferencia de prensa.

Antes de dar detalles, aseguró que los medios “tenían que pedirle perdón a la familia” por las informaciones que habían circulado, dando a entender que se habían enterado de la noticia primero por ellos y no por la Fiscalía.

“El sospechoso no colaboró con la causa”, explicó. A su vez, resaltó que la “búsqueda se hizo como se debía hacer” y aseguró que no tenía ninguna autocrítica para hacer. Además, explicó que los primeros datos dan a entender que la muerte ocurrió entre las 22:30 y la 1 del domingo.

La hipótesis del fiscal es que el crimen se produjo en la casa a la que entró Agostina, hecho que quedó registrado en un video.

A su vez, el fiscal Garzón dijo que "la investigación no está concluida" y aseguró que volverían a llamar al detenido a indagatoria: "El móvil del hecho es uno de los principales objetivos a esclarecer".

Además expresó que “no tenían identificado a un coautor” pero que podía haber partícipes. También explicó que el entorno familiar era investigado desde el primer día.

En uno de los momentos más tensos de la conferencia el fiscal dijo que "habría que darle una medalla al perro" cuyo olfato fue decisivo para encontrar el cuerpo de Agostina y una mujer lo increpó: "No puede ser tan cínico".

“Me tengo que escapar”

Los investigadores trabajaban con un misterioso audio enviado a sus amigas en el que la víctima aseguraba que tenía que irse con el novio de su mamá para “darle una sorpresa”.

La confesión del padre

“Entre la madre y este tipo hay algo”, había dicho Gabriel, papá de Agostina en su primera declaración pública. El hombre pidió que su ex-pareja “se haga cargo”.