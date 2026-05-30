Cruzaron 3 toneladas de marihuana por el Paraná, la cargaron a un camión y los persiguieron por el monte

El procedimiento se inició durante la madrugada, cuando efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones local, desplegaron puestos estratégicos de observación en la zona cercana a Puerto Piray, luego de obtener información vinculada al posible cruce ilegal de estupefacientes.

En ese contexto, advirtieron la llegada de una embarcación a motor a la altura del kilómetro 1.790 del río Paraná, en la zona conocida como “Puerto Kimich”, desde donde se descargaron varios bultos que fueron trasladados hacia distintos vehículos que esperaban sobre la costa.

Al detectar la presencia policial, una de las camionetas emprendió la fuga, por lo cual se inició un seguimiento controlado que culminó en una zona de monte, donde los tripulantes abandonaron la camioneta y escaparon a pie. En el lugar se hallaron 132 bultos con características compatibles con el transporte de sustancias ilícitas.

Como resultado del operativo, Prefectura secuestró un total de 3.184 kilos de marihuana, distribuidos en diferentes formatos, con un valor estimado superior a los once mil millones de pesos. Además, se incautaron dos camionetas y una moto.