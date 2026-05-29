Eran 9 jóvenes, pedían viajes por DiDi y emboscaban a los choferes para robarles los autos

Cinco integrantes de una banda acusada de pedir viajes por la aplicación DiDi para emboscar conductores y robarles los vehículos fueron detenidos tras una persecución que se extendió desde la localidad bonaerense de Wilde hasta Dock Sud, informaron fuentes policiales.

Entre los aacusados se encuentra un adolescente de 17 años. Todos los detenidos fueron trasladados a la Comisaría 5ta de Avellaneda.

La investigación se inició luego de que operadores del Centro de Monitoreo municipal detectaran en las cámaras de seguridad a ocho hombres y una mujer sospechados de integrar una banda dedicada al robo automotor bajo la modalidad de falsos pasajeros.

Según las fuentes, los sospechosos solicitaban viajes a través de la aplicación DiDi y, una vez que el conductor llegaba al punto acordado, lo emboscaban para robarle el vehículo.

Una imagen captada por las cámaras en la intersección de Bahía Blanca y Pedro Goyena permitió identificar a parte del grupo y activar un operativo de seguimiento.

En ese contexto, efectivos policiales localizaron una camioneta Volkswagen Amarok blanca que había sido robada recientemente y en la que escapaban varios de los sospechosos.

A partir de allí se inició una persecución a toda velocidad que se extendió desde Wilde hasta Dock Sud, con apoyo del sistema de monitoreo urbano y móviles policiales coordinados desde el Centro de Operaciones municipal.

Al verse rodeados, los delincuentes abandonaron la camioneta e intentaron ocultarse en un complejo de torres de Dock Sud.

“Están bajando por la escalera”, alertó uno de los operadores de cámaras al observar los movimientos de los sospechosos dentro del edificio, lo que permitió guiar a los efectivos hasta el lugar donde finalmente fueron detenidos cinco de los acusados.