Un jubilado de 81 años se descompensó al volante y provocó un impresionante choque en cadena

Un jubilado de 81 años permanecía internado en grave estado luego de sufrir un paro cardíaco mientras conducía por el centro de Bahía Blanca, perder el control de su vehículo y provocar un impactante choque en cadena que involucró a otros siete autos.

El siniestro ocurrió cerca de las 12.30, cuando Juan José Straguzzi circulaba a bordo de un Peugeot 3008 y se descompensó al volante, lo que derivó en una colisión múltiple sobre una transitada zona céntrica de la ciudad bonaerense.

Como consecuencia del episodio, el vehículo impactó contra otros siete autos: un Toyota Corolla, un Renault Clio, un Fiat Cronos, un Jeep, un Ford Fiesta, un Honda HR y un Renault Fluence, varios de ellos estacionados en el lugar. Producto de la violencia del choque, uno de los rodados terminó volcado tras dar varios tumbos.

Testigos del hecho registraron imágenes del impresionante accidente, que rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la magnitud de los daños materiales ocasionados.

Fuentes del Hospital Municipal indicaron que Straguzzi fue trasladado de urgencia en código rojo y que su estado era crítico al momento del ingreso.

“El hombre llegó a la guardia en paro, le hicieron masajes cardíacos durante el trayecto y ya en el área de emergencias lo intubaron y le colocaron respirador mecánico, para luego derivarlo a terapia intensiva”, señalaron voceros del centro asistencial.

El jubilado permanecía internado en el área de cuidados intensivos y luchaba por su vida, mientras las autoridades trabajaban para determinar la mecánica completa del accidente.