Plotearon un camión cisterna y salieron a la ruta: llevaban 112 kilos de cocaína

En el marco de los lineamientos impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico, efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de 112 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna durante un operativo realizado sobre la Ruta Nacional Nº 34.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención del can antinarcóticos “Barak”, segíun informaron fuentes de la investigación.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección “Control de Ruta 34”, dependiente del Escuadrón 54 “Aguaray”, quienes se encontraban desplegados a la altura del kilómetro 1.466 cuando detuvieron la marcha de un transporte de combustible con patente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Durante la inspección, los uniformados contaron con el apoyo del binomio cinotécnico. En ese contexto, el can “Barak” reaccionó de manera positiva sobre la parte superior y los laterales de la cisterna, como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes.

Frente a esa situación, los gendarmes profundizaron la requisa y, al abrir la tapa de carga ubicada en la parte superior del tanque, descubrieron cuatro bolsas tipo arpillera de color blanco ocultas en el interior.

Posteriormente, efectivos de Criminalística y Estudios Forenses realizaron el conteo de 107 paquetes compactos acondicionados dentro de las bolsas. Las pruebas de orientación de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 112 kilos 970 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal, se ordenó el secuestro del estupefaciente, del vehículo utilizado para el transporte y de otros elementos de interés para la causa. Asimismo, el conductor del rodado, de nacionalidad boliviana, quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.





Se espera que en las próximas horas el chofer sea trasladado a la fiscalía para prestar declaración indagatoria y dar su versión del hecho.

Gendarmería intensifica los controles en las rutas para combatir el narcotráfico y en el último operativo secuestró un cargmento valuado en una cifra millonaria.