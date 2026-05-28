Motochorros sorprendieron a una jubilada en la puerta de su casa y le robaron el auto

Una jubilada fue víctima de un violento robo en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Berazategui, cuando dos motochorros la sorprendieron, la amenazaron de muerte y le arrebataron las llaves de su vehículo para escapar.

El hecho ocurrió cerca de las 17.40 en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles 102 y 4, en el barrio San Carlos, de Berazategui Oeste, y toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Según se observa en las imágenes, los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta y sorprendieron a la mujer cuando estaba a punto de ingresar a su domicilio.

“Vieja, no te muevas o te quemo”, le gritó uno de los asaltantes mientras se abalanzaba sobre la víctima para quitarle las llaves del automóvil.

En menos de 20 segundos, el ladrón subió al vehículo de la jubilada y escapó del lugar, mientras su cómplice huyó a la par en la moto en la que habían llegado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, los sospechosos escaparon en dirección a la avenida Calchaquí con rumbo hacia el partido de Florencio Varela y, hasta el momento, permanecen prófugos.

Los investigadores analizaban las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para intentar identificar a los autores del robo y reconstruir la ruta de fuga.