Robaban cables y los descubrieron en una alcantarilla cuando ya habían cortado decenas de metros

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco ladrones en el mismo momento en que robaban cables tendidos bajo tierra en el barrio de Villa Devoto.

En el procedimiento, los policías secuestraron unos 60 tramos de cable de cobre, cada uno de dos metros de extensión, una camioneta y distintas herramientas.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Navarro y Segurola, donde personal de la Comisaría Vecinal 11B fue desplazado por una denuncia de robo.

Al arribar, los efectivos observaron que una camioneta Ford F100 circulaba a gran velocidad, por lo que se inició una persecución que culminó pocas cuadras después, donde fueron detenidos dos de los sospechosos.

En la caja del vehículo, los agentes hallaron varios trozos de cable pertenecientes a una empresa de telefonía.

Simultáneamente, personal policial que permanecía en el lugar del hecho detectó a otro hombre saliendo con actitud sospechosa de una cámara subterránea ubicada en Navarro y Sanabria.

Tras demorarlo, los efectivos retiraron una escalera metálica y constataron que dentro de la cámara había otros dos hombres, junto a numerosos cables ya cortados y preparados para ser sacados del lugar.

Como resultado del procedimiento, fueron secuestrados 61 trozos de cable de aproximadamente dos metros cada uno, una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas, la camioneta utilizada por los imputados y cinco teléfonos celulares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 dispuso la detención de los cinco imputados y el secuestro de todos los elementos hallados.