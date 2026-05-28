Cobraban por estacionar y amenazaban con fierros: ya detuvieron a 49 naranjitas y limpiavidrios

Un total de 49 "naranjitas" que realizaban tareas de cuidacoches y limpiavidrios sin autorización fueron detenidos en distintos procedimientos realizados en la ciudad de Córdoba, en el marco de la política de “Tolerancia Cero” impulsada tras la entrada en vigencia de la nueva normativa provincial.

Según informaron fuentes oficiales, las detenciones corresponden a personas que desarrollaban estas actividades en la vía pública sin la debida habilitación, en infracción a las disposiciones establecidas en la Ley Provincial N.º 11.117, que modificó el Código de Convivencia Ciudadana.

Los controles fueron llevados adelante en distintos sectores de la capital cordobesa y durante los operativos se secuestraron chalecos refractarios, escobillas, baldes, dinero en efectivo y distintas prendas utilizadas por los denominados “naranjitas” y limpiavidrios.

Además, las autoridades señalaron que se mantiene un monitoreo permanente mediante las cámaras de vigilancia del sistema 911 en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de detectar y prevenir este tipo de infracciones.