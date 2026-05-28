Detuvieron al hombre que se colgó de la camioneta de su ex y amenazó con matarla

Un hombre de 35 años fue detenido en la localidad tucumana de Concepción luego de que se viralizara un video en el que aparece colgado del capot de una camioneta, golpeando el parabrisas y amenazando de muerte a su exnovia, quien lo había denunciado previamente por hostigamiento y acoso.

El acusado fue identificado como Carlos Luciano Nieva, mientras que la víctima es Micaela Calderón, de 32 años, quien aseguró atravesar “un calvario” desde hace más de diez años.

El episodio ocurrió durante la madrugada del último domingo en la ciudad de Concepción, en el sur de Tucumán, cuando la mujer viajaba en el asiento de acompañante de una camioneta junto a amigas.

Según se observa en las imágenes difundidas en redes sociales, Nieva comenzó a perseguir el vehículo hasta que se trepó al capot y empezó a golpear violentamente el parabrisas mientras gritaba amenazas. “Sos mía o de nadie” y “te voy a matar”, habría repetido el agresor durante el ataque.

En medio de la desesperación, las jóvenes discutían si debían continuar la marcha o detenerse para pedir ayuda. “Estás loco, bajate… ¡Llamá a la Policía!”, se escucha decir en el video.

Tras la repercusión pública del caso, efectivos policiales lograron localizar y detener al acusado, quien quedó a disposición de la Justicia. El arresto fue confirmado por el comisario Marcos Barros.

Calderón explicó en una publicación realizada en sus redes sociales que el episodio “no fue un hecho aislado”, sino “el límite de un calvario” que, según afirmó, sufre desde hace más de una década.

“La persona que se subió al capot de la camioneta, golpeando con violencia el parabrisas para destruirlo mientras nos gritaba una y otra vez que nos iba a matar, es Carlos Luciano Nieva. No fue un impulso; fue el reflejo de la violencia extrema que este tipo es capaz de ejercer”, escribió.

La mujer sostuvo además que había denunciado al hombre “hace más de tres meses” y que la Justicia había dispuesto una medida cautelar de prohibición de acercamiento y contacto, la cual habría sido incumplida por el acusado.

Según detalló, el hostigamiento también alcanza a personas de su entorno. “Nos vigila, sabe nuestros horarios y las actividades que realizamos, sabe qué vehículos usamos, dónde vivimos, pasa gritando por mi casa y las de mi entorno, deja notas perturbadoras”, denunció.

Nieva y Calderón habían mantenido una relación durante aproximadamente un año cuando eran adolescentes. De acuerdo con el relato de la víctima, desde entonces el hombre ejerció conductas de persecución y violencia que se intensificaron con el paso del tiempo.