Un detenido y 19 allanamientos tras la desaparición en Córdoba de Agostina Vega, la adolescente de 14 años

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba. El Ministerio de Seguridad activó el "Alerta Sofía", para intensificar la búsqueda de la chica.

Agostina fue vista por última vez el sábado 24 de mayo, cerca de las 22:30, cuando salió de la casa de su mamá, en el barrio General Mosconi, aparentemente a comprarle un regalo sorpresa. Desde entonces, no volvió a responder mensajes ni llamados.

Es intensamente buscada por su familia, la Policía y la Justicia provincial, que centra la investigación en un misterioso auto rojo en el que habría subido antes de perder todo contacto.

El fiscal Raúl Garzón anticipó que hay un detenido por este hecho que preocupa a toda la provincia, en el marco de una entrevista. El funcionario judicial remarcó que es una persona cercana a la familia y que está imputado por privación ilegítima de la libertada agravada.

"Estamos en plena etapa de investigación no puedo dar más detalle, sí decir que en esta jornada se llevarán a cabo varios procedimientos vinculados con esta novedad", dijo Garzón.

Las pistas:

Según reconstruyeron los investigadores, la joven salió cerca de las 22.30 desde la avenida Leandro N. Alem y tomó un remís hacia barrio Cofico. Allí habría sido recogida por un hombre que se movilizaba en un Volkswagen Gol rojo, el vehículo que ahora aparece como una de las principales pistas del caso.

La fiscalía analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona y también trabaja sobre la geolocalización del celular de la adolescente, que permanece apagado o fuera de servicio desde el momento de la desaparición.

Gabriel Vega, padre de la menor, aseguró públicamente que la familia intentó comunicarse reiteradamente con ella, aunque sin éxito. Además, cuestionó la velocidad de la investigación y reclamó una búsqueda más intensa. “No sabemos nada de ella”, expresó en declaraciones reproducidas por medios locales.

Elizabeth, la abuela de Agostina también habló con los medios: “Se que están investigando. Lo que nosotros reclamamos es por qué no se hicieron algunas cosas desde el sábado hasta ayer”.

Por otro lado, el abuelo de la joven, Miguel, aseguró suponer saber quién es la persona detenida: “Una persona conocida de mi hija, de la mamá de Agostina. Creemos que fue manipulada. Ella no es una nena de andar por la calle, no se sabe manejar sola, no maneja plata más allá que para hacer un mandado”.

Al momento de desaparecer, la adolescente vestía un jean negro, un buzo bordó y zapatillas blancas. Desde la Justicia pidieron que cualquier información sobre su paradero sea reportada de inmediato a las autoridades policiales o judiciales.

La policía detuvo a una persona:

La causa por la desaparición de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevas medidas ordenadas por el fiscal Raúl Garzón, quien confirmó la detención de una persona. De acuerdo con medios cordobeses, los investigadores avanzan sobre el entorno de la adolescente y analizan el rol de un hombre de 32 años que habría sido una de las últimas personas en verla.

Según publicaron medios locales, la Justicia también profundiza el análisis de cámaras de seguridad y la geolocalización del teléfono celular de la menor, que permanece inactivo desde la noche del sábado.