Robaron una camioneta de mudanzas y se la llevaron remolcada con una soga

Dos delincuentes fueron detenidos luego de robar una camioneta de mudanzas en Morón y remolcarla con una soga atada a un auto para simular que tenía un desperfecto mecánico.

El hecho comenzó cuando personal policial tomó conocimiento, vía radial, de la sustracción de una camioneta Ford F100 blanca con caja de mudanza celeste en la intersección de Directorio y Juan B. Justo.

Según las fuentes, los sospechosos se movilizaban en un Peugeot 504 celeste y utilizaban una soga para llevar remolcada la camioneta robada, con el objetivo de evitar sospechas y aparentar una asistencia mecánica.

A partir de un operativo coordinado por la Jefatura Departamental y efectivos de las comisarías 1ra, 2da y 4ta, junto a personal de los Grupos Tácticos Operativos (GTO), se desplegaron recorridas para localizar los vehículos involucrados.

Poco después, mediante el sistema de rastreo satelital del rodado sustraído, los policías establecieron que ambos vehículos circulaban por la zona de avenida Eva Perón y Callao.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, por lo que se inició un seguimiento controlado durante varias cuadras y se implementó un operativo cerrojo que finalizó en Ruta 1001, entre Saavedra y San Salvador, en un descampado de La Matanza.

En ese lugar, efectivos de las comisarías 1ra, 2da y 4ta lograron aprehender a un adolescente de 17 años que conducía la camioneta robada, la cual fue recuperada en el procedimiento.

En tanto, el segundo sospechoso, identificado como Jorge Luis González, de 33 años, fue detenido posteriormente en Pedro Díaz Colodrero al 1800, donde además se secuestró el Peugeot 504 utilizado para concretar el robo.

Dentro del auo, los investigadores encontraron 11 llaves de ignición de distintos vehículos, herramientas, un teléfono celular y documentación de interés para la causa.

La causa quedó caratulada como “robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública y resistencia a la autoridad”, con intervención de la Justicia correspondiente.