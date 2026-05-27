Caminaba hacia su almacén, un ladrón la arrastró por la calle y la salvaron sus gritos

Una comerciante fue víctima de un violento robo durante la mañana del feriado del 25 de Mayo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, cuando un delincuente la siguió por la calle, la arrastró durante un forcejeo e intentó quitarle la mochila mientras se dirigía a abrir su almacén.

El hecho ocurrió cerca de las 8 en la calle Bedoya, entre Coronel Isleños y José Hernández. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Según relató la propia víctima, identificada como Sandra, caminaba hacia su comercio para comenzar la jornada laboral cuando advirtió que un hombre la seguía desde la vereda de enfrente. Al llegar a la esquina, el sospechoso cruzó repentinamente, se abalanzó sobre ella y le gritó: “¡Dame todo!”.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras, el delincuente la tomó por sorpresa, la tiró al piso y comenzó a arrastrarla violentamente para intentar arrancarle la mochila. Durante el forcejeo, el asaltante logró apoderarse únicamente del dinero que cayó al suelo mientras la mujer se resistía al robo.

Los gritos desesperados de Sandra alertaron rápidamente a los vecinos de la cuadra, quienes activaron la alarma vecinal y salieron a asistirla. Ante esa situación, el atacante escapó corriendo sin lograr concretar el robo completo.

La víctima indicó que su almacén se encuentra a apenas dos cuadras del lugar donde fue interceptada por el delincuente.

Hasta el momento, no trascendió si el sospechoso fue identificado por los investigadores.