Detuvieron al hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate tras un tiroteo con la policía

Un hombre identificado como Esteban Ferreyra, alias “Perro Negro Junior”, hijo del subsecretario de Prevención y Seguridad de Zárate, fue detenido junto a otros cuatro delincuentes tras un operativo que incluyó una persecución y un enfrentamiento armado con efectivos de la Policía Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina.

A raíz del episodio, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, resolvió desafectar preventivamente del cargo al subsecretario Alejandro Ferreyra, padre del acusado, hasta que la Justicia determine las responsabilidades del caso.

Fuentes policiales informaron que Esteban Ferreyra, de 40 años, tenía una orden de captura vigente desde marzo pasado, emitida por la jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui a pedido de la UFI N°11 de San Pedro, en el marco de una investigación por una serie de robos cometidos en esa ciudad bonaerense.

El sospechoso está imputado por los delitos de robo agravado por efracción, robo agravado en poblado y en banda y mediante el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, además de lesiones graves, por asaltos ocurridos en dos viviendas.

La captura se concretó cerca de las 8 de la mañana, cuando un Volkswagen Bora gris ingresó a Zárate y fue detectado por el sistema lector de patentes (LPR) del Centro de Operaciones Zárate (COZ), ubicado en España y las vías.

A partir de esa alerta, operadores del anillo digital de seguridad comenzaron a seguir en tiempo real el recorrido del vehículo mientras desde la Mesa de Enlace del COZ se coordinaba un operativo conjunto con personal del Comando de Patrullas bonaerense y efectivos de la Prefectura DPRO.

Según las fuentes, el vehículo fue localizado tras un operativo cerrojo desplegado en distintos puntos de la ciudad. Cuando los móviles intentaron identificar a los ocupantes, los cinco sospechosos descendieron e intentaron escapar.

“Uno de los delincuentes comenzó a disparar contra el personal policial mientras otros tres ingresaron en una vivienda y el restante fue reducido a pocos metros”, indicaron investigadores del caso.

Los prefectos repelieron el ataque y, en medio del enfrentamiento, el agresor cambió el ángulo de tiro y disparó también contra un móvil de la Policía Bonaerense. Poco después descartó el arma e intentó escapar hacia un terreno baldío, aunque finalmente fue detenido e identificado como Oscar González.

El operativo concluyó con la detención de los cinco sospechosos, entre ellos Ferreyra, y el secuestro de varias armas cortas, un arma equipada con un Kit Roni —utilizado para transformar una pistola en una plataforma similar a un subfusil— y una importante cantidad de municiones.

Tras conocerse el episodio, el intendente Marcelo Matzkin difundió un comunicado en sus redes sociales donde anunció la desafectación preventiva del subsecretario Alejandro Ferreyra.

“Sin tomar postura sobre las responsabilidades del caso, lo que corresponde determinar a la Justicia, he tomado la decisión de desafectar preventivamente al subsecretario de Seguridad hasta tanto tomemos conocimiento acabado de los detalles”, sostuvo el jefe comunal.

En el mismo mensaje, Matzkin afirmó que el funcionario le manifestó no tener contacto con su hijo, quien es mayor de edad y no residía en Zárate, y destacó que el propio subsecretario aportó información a disposición de la investigación tras enterarse de lo sucedido.

El intendente también remarcó que el procedimiento policial “pudo desarrollarse exitosamente gracias a la detección del vehículo mediante las cámaras lectoras de patente del municipio”.

“Los funcionarios públicos debemos ser ejemplares en nuestro accionar para evitar sospechas o mantos de duda. Siempre antes que los funcionarios está el Estado y detrás del Estado está siempre el vecino”, expresó.