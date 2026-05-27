Mafia china: balearon al dueño de un supermercado y cayeron con un arsenal

Cuatro integrantes de la organización conocida como “Mafia Pixiu” fueron detenidos tras una serie de allanamientos realizados en los partidos bonaerenses de San Martín y Tres de Febrero, además de la Ciudad de Buenos Aires, tras balear a un comerciante de origen chino para obligarlo a vender su supermercado a un valor muy inferior al de mercado.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, en el marco de una investigación de la que también participó la Dirección de Interpol en una causa por “extorsión y robo agravado por el uso de arma apta para el disparo”.

Los detenidos fueron identificados como Wang Haitao (40), Weng Jianwu (31), Cheng Yanping (36) y Leandro Hernán Burgos Pagani (40), un argentino señalado como el presunto autor material del ataque armado.

La investigación se inició a partir de un oficio judicial emitido el 18 de diciembre de 2025, luego de que el dueño de un supermercado ubicado en la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, denunciara haber sido atacado a tiros y amenazado de muerte en el marco de maniobras extorsivas.

De acuerdo con la pesquisa, la víctima era presionada para desprenderse de su comercio por una suma muy inferior a su valor real, debido a que los acusados pretendían ampliar el control sobre otros supermercados de la zona.

Según determinaron los investigadores a través de tareas de inteligencia criminal, análisis de cámaras de seguridad, relevamientos testimoniales y seguimientos, tres ciudadanos chinos integraban la denominada “Mafia Pixiu”, uno de ellos en carácter de líder de la organización.

Las fuentes señalaron que, ante la negativa del comerciante a vender el local, los sospechosos concretaron el ataque armado que derivó en heridas de bala para la víctima.

Con las pruebas reunidas, la UFI N°8 del Departamento Judicial San Martín, a cargo de la fiscal Andrea Verónica Andoniades, solicitó cuatro órdenes de allanamiento y detención, medidas que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del juez Mauro Gastón Capasso.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron un importante arsenal compuesto por una pistola Glock calibre .40, una Taurus PT140 PRO calibre .40, una Bersa Thunder calibre .22, una pistola Pietro Beretta 92FS calibre 9 milímetros, dos escopetas, municiones de distintos calibres, gas pimienta, teléfonos celulares, prendas presuntamente utilizadas durante el hecho y dos vehículos vinculados a la investigación: una camioneta Volkswagen Amarok y un Chevrolet Prisma.

Los investigadores creen que las armas eran utilizadas para intimidar a comerciantes de la comunidad china y sostener las maniobras extorsivas desplegadas por la organización criminal.