Entraron a un departamento sin forzar la puerta y una cámara los estaba grabando mientras robaban

Tres delincuentes ingresaron a un departamento de la ciudad de Mar del Plata sin forzar la puerta de acceso y desvalijaron la vivienda mientras una cámara de seguridad instalada en el living registraba toda la secuencia

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 21 en un edificio del barrio Chauvín cuando los asaltantes se escabulleron por el inmueble y lograron entrar al departamento aprovechando la ausencia de la víctima.

Según se observa en las imágenes difundidas, los delincuentes recorrieron distintos ambientes de la vivienda en busca de objetos de valor y sustrajeron diversas pertenencias.

Uno de los sospechosos utilizaba un pasamontañas para ocultar su rostro, aunque sus dos cómplices actuaron a cara descubierta y quedaron registrados en primer plano por la cámara de seguridad ubicada en el living del inmueble.

Las imágenes también muestran que los ladrones ingresaron sin violentar la puerta de entrada y, en un momento de la secuencia, el delincuente encapuchado parece advertir la presencia del dispositivo que los estaba filmando.

Tras concretar el robo, los tres sospechosos escaparon y eran intensamente buscados por la Policía.

Los investigadores analizaban las grabaciones de las cámaras de seguridad y otras pruebas para intentar identificar y localizar a los autores del hecho.