Se aprovechó de un hombre indefenso que estaba dormido en la calle y le robó el celular

Un hombre de 51 años fue demorado en la ciudad salteña de Tartagal tras robarle el teléfono celular a una persona que se encontraba dormida en la calle, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en avenida Packman y Entre Ríos y fue detectado por operadores del Centro de Videovigilancia local, quienes observaron al sospechoso en actitud sospechosa y con aparentes intenciones delictivas hacia otro hombre que descansaba en la calle.

Ante la situación, el Centro de Coordinación Operativa dio aviso preventivo a las patrullas más cercanas y, según indicaron las fuentes, el sospechoso tomó un teléfono celular que la víctima llevaba entre sus prendas de vestir.

Poco después, efectivos de la Bicipolicía lograron demorar al acusado, identificado como un vecino del barrio San Francisco, de 51 años.

Además, el teléfono sustraído fue recuperado y restituido a su propietario.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal 4, que dispuso las actuaciones correspondientes.