Dos gauchos se pelearon a rebencazos en pleno desfile por los festejos del 25 de Mayo

Dos jinetes de diferentes agrupaciones gauchas protagonizaron una violenta pelea a rebencazos en pleno desfile por los festejos del 25 de Mayo en la localidad bonaerense de Berazategui, ante la mirada atónita de decenas de familias que participaban del Festival Folclórico y Desfile Cívico-Tradicionalista organizado por el municipio.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde sobre la avenida Vergara y calle 17, en el marco de las celebraciones oficiales por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Según quedó registrado en videos filmados por vecinos y asistentes, una discusión entre dos hombres montados a caballo comenzó a subir de tono hasta derivar en una pelea en plena calzada. “¡Ponelo! ¡Dale fuerte!”, se escucha gritar a algunas personas mientras los protagonistas se azotaban mutuamente con rebenques, los látigos cortos de cuero utilizados en tareas rurales y para conducir caballos.

La situación generó momentos de tensión entre las familias que presenciaban el desfile, considerado uno de los principales atractivos de la jornada patria, que además incluía shows musicales, ballets folclóricos y puestos de comidas típicas.

En las imágenes viralizadas en redes sociales se observa cómo ambos jinetes continúan golpeándose sin reparar en la cercanía del público ni en la presencia de menores que observaban el paso de las agrupaciones tradicionalistas.

El violento episodio causó indignación entre los asistentes y empañó una celebración que había convocado a una importante cantidad de vecinos de Berazategui y localidades cercanas.