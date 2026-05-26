Falsos pasajeros emboscaron a un chofer de DiDi moto y se defendió a los tiros

Un chofer de DiDi moto se defendió a los tiros luego de ser emboscado por cuatro delincuentes que habían pedido un viaje desde el celular robado de una mujer en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, en un violento hecho que quedó grabado por la cámara que llevaba en el casco.

La víctima es un motociclista conocido en redes sociales como “AlfredoMotoBlog”, creador de contenido en YouTube y trabajador de las aplicaciones Uber Moto y DiDi Moto.

El hecho ocurrió sobre la calle Miatello, cuando el conductor acudió a un viaje solicitado a través de la aplicación. Según relató posteriormente, el pedido había sido realizado utilizando el celular robado de una mujer.

“Uno se hizo pasar por pasajero, dos vinieron de frente y otro por atrás. Aparecieron de repente, no sé si salieron de atrás de un árbol o de una pared, nunca los vi. Cuando me di cuenta ya me habían tirado al piso”, contó la víctima en un video publicado en redes.

Las imágenes registradas por la cámara de casco muestran el momento en el que el motociclista es interceptado y reducido por los delincuentes, que intentaron quitarle el arma que llevaba encima.

“¡La cintura! ¡Tiene una pistola!”, se escucha gritar a uno de los asaltantes durante el forcejeo. Según explicó Alfredo, en medio del ataque temió que lo mataran o le quitaran el arma, por lo que decidió disparar. “No hice tiempo a agarrar bien el arma, no hice tiempo a nada, tuve que disparar directamente”, relató.

Tras efectuar un disparo, los delincuentes escaparon y el motociclista logró ponerse a salvo. Minutos después, un chofer de Uber que pasaba por la zona se detuvo para asistirlo.

“Necesito un celular para llamar a la Poli”, le pidió la víctima al conductor. “Nunca me pude comunicar al 911 y me llevó hasta un puesto de policía, frente al kartódromo”, explicó.

En otro tramo del video, mientras era asistido por el conductor de la aplicación, el motociclista resumió la dramática situación que acababa de vivir: “Decí que le pude tirar”.