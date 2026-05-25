Tiene 18 años, le robó la moto a un chofer de DiDi y protagonizó una persecución fuera de control

La Guardia Urbana detuvo en Del Viso a un delincuente de 18 años que le robó la moto a un conductor de DiDi, para luego intentar darse a la fuga. El análisis de las cámaras de seguridad permitió dar con el ladrón, que llevaba consigo un arma de fuego calibre 32.





El hecho fue informado a través del 911, dando cuenta de lo ocurrido en las calles Juan XXIII y Amado Nervo. Al presentarse en el lugar, los agentes asistieron a la víctima, un motociclista dedicado a la realización de viajes por aplicación, quien fue abordado por un asaltante armado y sustrajo su rodado Honda GHL de color negro.



Con las características aportadas por el denunciante, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) llevó adelante un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad dispuestas en la zona, logrando identificar el camino de huida del involucrado, con sentido hacia Ruta Provincial 8.