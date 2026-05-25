Tiene 18 años, le robó la moto a un chofer de DiDi y protagonizó una persecución fuera de control

La Guardia Urbana detuvo en Del Viso a un delincuente de 18 años que le robó la moto a un conductor de DiDi, para luego intentar darse a la fuga. El análisis de las cámaras de seguridad permitió dar con el ladrón, que llevaba consigo un arma de fuego calibre 32.
El hecho fue informado a través del 911, dando cuenta de lo ocurrido en las calles Juan XXIII y Amado Nervo. Al presentarse en el lugar, los agentes asistieron a la víctima, un motociclista dedicado a la realización de viajes por aplicación, quien fue abordado por un asaltante armado y sustrajo su rodado Honda GHL de color negro.
Con las características aportadas por el denunciante, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) llevó adelante un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad dispuestas en la zona, logrando identificar el camino de huida del involucrado, con sentido hacia Ruta Provincial 8.
Estos datos precisos permitieron el despliegue de un operativo de seguimiento por parte de los móviles de Guardia Urbana, que culminó en R.P 8 y Saraví; donde el delincuente perdió el control de la moto y fue interceptado por las autoridades.
Ante la presencia de un testigo, los agentes revisaron al ladrón, hallando entre sus prendas un revolver calibre 32. De esta forma, el capturado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial actuante.
Así es como, el rápido accionar del Sistema Integral de Seguridad logró el esclarecimiento del hecho, la recuperación del rodado sustraído y la aprehensión del delincuente involucrado.
La causa fue caratulada como Robo agravado – Tenencia ilegal de arma de fuego; donde interviene la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Pilar.