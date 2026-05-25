Usaban una casa cómo búnker, entraron con arietes y sorprendieron a un "cliente"

El operativo, denominado “Hermanos Esteche”, fue llevado adelante con intervención de la UFI de Estupefacientes a cargo del Dr. Rodolfo Moure y el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del Dr. Gabriel Bombini.

Como resultado de los procedimientos fueron aprehendidos dos hombres de 37 y 44 años, y una mujer de 30 años, señalados como integrantes de la organización investigada. Además, otras tres personas fueron notificadas por infracción a la Ley 23.737 y posteriormente recuperaron la libertad.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron más de un kilo de cocaína distribuida entre un trozo compacto tipo “ladrillo”, más de 250 envoltorios fraccionados y sustancia lista para comercialización. También incautaron $359.000 en efectivo, una pistola Bersa calibre .22 sin numeración, municiones, cinco teléfonos celulares y una máquina contadora de dinero.

En cuanto a los vehículos hallados, se secuestraron un Volkswagen Gol, una Toyota SW4 y un Renault Kwid con pedidos de secuestro activos por robo automotor, además de una motocicleta Honda con numeración registral suprimida.

La investigación se inició el pasado 26 de febrero tras información aportada por personal policial sobre un presunto punto de venta de drogas conocido como “La Loza”, ubicado en inmediaciones de García Lorca y Vignolo, en el barrio Las Heras. A partir de tareas de vigilancia, seguimientos y registros fílmicos, los investigadores lograron identificar a los integrantes de la organización y establecer la modalidad de funcionamiento.

Por disposición judicial, los tres principales investigados quedaron aprehendidos por “Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización”. Además, una de las personas investigadas también fue imputada por “Portación Ilegal de Arma de Fuego”, mientras que otro de los acusados deberá responder además por delitos vinculados al encubrimiento de vehículos robados y adulteración registral.

Entre los antecedentes relevados por los investigadores, el principal imputado registraba causas previas por robo, robo agravado y portación ilegal de arma de guerra, además de una medida de restricción vigente en años anteriores. Por su parte, el segundo de los aprehendidos poseía antecedentes por amenazas agravadas y lesiones leves.

Los rodados secuestrados fueron puestos a disposición de la DDI Mar del Plata y de la Oficina de Delitos contra la Propiedad del Automotor, que también intervenían en una causa paralela vinculada a los mismos domicilios allanados.