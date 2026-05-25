Venía a fondo, se distrajo, chocó contra una palmera y volcó

El siniestro ocurrió en el cruce de Boulogne Sur Mer y Aguado y quedó registrado a través de las cámaras municipales. Agentes del COT activaron el protocolo de asistencia del que participaron personal de Defensa Civil, Tránsito, Bomberos Voluntarios y médicos del SET.

En General Pacheco, las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un fuerte siniestro vial. El automovilista perdió el control de su rodado y volcó. Todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro tras un rápido accionar del Sistema de Protección Ciudadana.

La colisión ocurrió sobre Boulogne Sur Mer y su cruce con Aguado, cuando el conductor del auto que manejaba a alta velocidad realizó una maniobra imprudente que hizo que saliera de la calzada, golpeara con palmera de frente y el posterior vuelco.

Los agentes de la central detectaron el choque y activaron el protocolo de asistencia que consistió de personal de Defensa Civil, Tránsito y Bomberos Voluntarios: se realizó el test de alcoholemia a la conductora y dio negativo.

Por su parte, médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) trasladaron a una de las ocupantes al Hospital Magdalena V. de Martínez, situado en General Pacheco. Todos se encuentran fuera de peligro.